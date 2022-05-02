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الأمير تركي الفيصل ينتقد نفاق الغرب والمعايير المزدوجة في التعامل مع روسيا وإسرائيل

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الأمير تركي الفيصل ينتقد نفاق الغرب والمعايير المزدوجة في التعامل مع روسيا وإسرائيل
AP Kamran Jebreili
رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل
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انتقد رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بينما لم يفرض عقوبات على إسرائيل عند مهاجمتها للدول العربية.

وقال تركي الفيصل إنه "تم وصف اللاجئين من أوكرانيا بعبارات حضارية، كما لو أن اللاجئين الآخرين من الشرق الأوسط أو من أجزاء أخرى من العالم ليسوا بشرا مثل الأوكرانيين. هذا التناقض الأول في الطريقة التي صورت بها وسائل الإعلام الغربية بشكل خاص قضية اللاجئين".

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وأضاف: "هناك أمر آخر بالطبع وجزء من النفاق، وهو فرض العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا ولكن لم يتم فرض عقوبات على إسرائيل على سبيل المثال عندما غزت الدول العربية. هذه هي المعايير المزدوجة والظلم".

المصدر: عرب نيوز

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