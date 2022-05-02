خبير لـ RT: ليس لدى أوروبا بدائل عن الغاز الروسي

كشف أحمد ياسين الخبير في مجال الاقتصاد السياسي أنه ليس لدى أوروبا ما تستبدل به الغاز الروسي مؤكدا أن النرويج بلغت سقف إنتاجها وأن قطر والجزائر مرتبطة بعقود طويلة الأجل مع دول أخرى.

وقال ياسين، في حديث مع RT، إن "كل التصريحات التي نسمعها من أوروبا [حول استبدال الغاز من روسيا] تعكس الوضع الصعب الذي يشعر فيه الأوروبيون بالارتباك والمعاناة".

كما أشار إلى أن النرويج وصلت إلى الحد الأقصى لحجم إنتاج الغاز الطبيعي ومن المستحيل زيادته أكثر.

وأوضح الخبير: "قطر ملزمة بعقود طويلة الأجل مع دول جنوب شرق آسيا، مما يعني أن الاتجاه ذي الأولوية للغاز من قطر هو الشرق، ولا يمكن إعادة توجيهه إلى الأسواق الأوروبية"، مضيفا أن وضعا مشابها لوحظ أيضا مع الجزائر.

كما تحدث ياسين عن تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن كمياتها وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى - 15 مليار متر مكعب. ومع ذلك، هذا لا يكفي إطلاقا لتلبية احتياجات القارة العجوز، والتي تقترب من 200 مليار متر مكعب".

المصدر: RT