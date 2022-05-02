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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم "أزمة ثلاثية" في إفريقيا بسبب الأزمة الأوكرانية

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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم
AP Russian Foreign Ministry Press Service
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم أزمة ثلاثية: الغذاء والطاقة والأزمة المالية" في جميع أنحاء إفريقيا".

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وخلال جولته على بعض البلدان الإفريقية، قال أنطونيو غوتيريش من السنغال: "عند مناقشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، من المستحيل عدم ذكر الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على إفريقيا".

وأضاف غوتيريش: "يجب علينا ضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة، وإزالة جميع قيود التصدير غير الضرورية"، مؤكدا أنه "يجب على الدول مقاومة إغراء التخزين وإطلاق مخزون إستراتيجي من الطاقة بدلا من ذلك".

هذا وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذه التصريحات بعد اجتماعه مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، الذي رأى أن الحرب في أوكرانيا كانت "مأساة إنسانية" يمكن أن يكون لها "تأثير كبير على الاقتصادات، ولا سيما اقتصادات البلدان النامية".

المصدر: أخبار الأمم المتحدة

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