الأمم المتحدة تحث الدول الغنية على "التحرك" في مواجهة حالة الطوارئ المناخية

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الغنية على "التحرك" في مواجهة حالة الطوارئ المناخية والوفاء بوعودها بالمساعدات المالية التي تعهدت بتقديمها إلى البلدان النامية.

وقال غوتيريش في تصريح من دكار عقب لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال: "حان الوقت للتحرك. حان الوقت للوفاء بالوعد (بتقديم) مئة مليار دولار في السنة الذي أطلق في باريس"، في إشارة إلى وعد لم ينفذ بعد تعهّدت فيه الدول المتقدمة توفير المبلغ لدول النامية اعتبارا من العام 2020 لمساعدتها في تمويل عملية التحوّل البيئي والتكيّف مع تداعيات الاحترار المناخي.

وأضاف: "حالة الطوارئ المناخية (...) تزيد المخاطر الأمنية"، في حين يشهد غرب إفريقيا انقلابات عسكرية أدت إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتابع: "الدول الإفريقية وعلى الرغم من أنها ليست مسؤولة (عن التغير المناخي) غالبا ما تكون أولى ضحاياه"، مشددا على أن "التمويل المرصود للقضايا المناخية يجب أن يخصص نصفه لبرامج التكيّف والصمود من أجل مساعدة المجتمعات الأكثر ضعفا".

المصدر: "أ ف ب"