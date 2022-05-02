مقتل 5 أشخاص بانهيار مبنى في مدينة لاغوس النيجيرية

قتل 5 أشخاص على الأقل فيما لا يزال آخرون محاصرون تحت الأنقاض، إثر انهيار مبنى سكني من ثلاثة طوابق في لاغوس، أكبر مدينة في نيجيريا، حسبما ذكرت خدمات الاستجابة للطوارئ.

وقال إبراهيم فارينلوي من الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا: "تم إنقاذ 23 شخصا على قيد الحياة، من بينهم سبعة أطفال و16 بالغا... تسعة من الذين تم انتشالهم عولجوا وخرجوا من المستشفى"، مشيرا إلى أنه من بين القتلى أم وابنها.

وانهار المبنى السكني في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في منطقة أوينغبو في لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان التي يزيد عدد سكانها عن 14 مليون نسمة.

تجمع سكان ومارة قبل الفجر حيث انضموا إلى فريق من عمال الطوارئ والإغاثة الذين بحثوا بين الأنقاض بحثًا عن ناجين. ليس من الواضح عدد الساكنين في المبنى السكني الواقع في منطقة مكتظة بالسكان في المدينة.

يذكر أنه تتكرر انهيارات المباني في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بما في ذلك في لاغوس التي سجلت خمسة حوادث مماثلة العام الماضي، بما في ذلك في نوفمبر عندما توفي أكثر من 40 شخصا عندما انهار مبنى شاهق ما زال قيد الإنشاء على العمال.

المصدر: AP