ترامب يعود للواجهة برقصة جديدة! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يرقص مجددا على أنغام الموسيقى أمام أنصاره، في تجمع حاشد أقيم أمس الأحد بولاية نبراسكا الأمريكية.

وأثارت الرقصة سخرية مغردين على "تويتر"، علما أنها ليست المرة الأولى التي يرقص فيها ترامب علنا أمام الكاميرات.

على صعيد آخر دافع ترامب خلال كلمة له عن حاكم نبراسكا الجمهوري، تشارلز هيربستر، ورفض مزاعم سوء السلوك الجنسي الأخيرة الموجهة له، ووصفها بأنها "خبيثة".

Trump dancing at his rally in Nebraska 😂🔥pic.twitter.com/pKZHaJvMaP — LivePDDave 🇺🇸 🚨 🥊 (@LivePDDave1) May 2, 2022

وقال إنها كانت الدافع الرئيسي لقراره عقد اجتماع في ولاية كورنهوسكر قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويأتي دفاع ترامب عن هيربستر بعد أيام فقط من إعلان أحد المحققين في نبراسكا أن 7 نساء، بمن في ذلك السيناتورة الجمهورية عن الولاية، جولي سلامة، اتهمن الحاكم بمضايقتهن في عدة مناسبات سياسية أو مسابقات ملكات الجمال، مع اتهام امرأة أخرى له بتقبيلها قسرا.

المصدر: RT