أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أنها حررت 40 مدنيا كانت تحتجزهم القوات الأوكرانية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك واتخذتهم دروعا بشرية.

وقال ضابط في المكتب الصحفي للجمهورية: "نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة لوحدات الحلفاء، تمكنا من تحرير أحد المباني التي احتجز فيها النازيون الأوكرانيون مدنيين".

وقال جندي شارك في العملية إنه تم إجلاء حوالي 40 شخصا.

وأضاف: "احتجزوهم رهائن حتى تدخل رجالنا وحرروهم، وكان هناك جرحى بين المدنيين، وهم الآن يتلقون المساعدة الطبية".

المصدر: نوفوستي