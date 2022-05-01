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إيران: لن نتراجع خلال المفاوضات النووية حتى ضمان كامل حقوق شعبنا

أخبار العالم

إيران: لن نتراجع خلال المفاوضات النووية حتى ضمان كامل حقوق شعبنا
AP
العلم الإيراني
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أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أن "طهران عازمة على أن لا يكون هناك أي تراجع خلال المفاوضات النووية حتى ضمان كامل الحقوق الاقتصادية والنووية للشعب الإيراني".

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وعن المزاعم الأمريكية حول "فشل مفاوضات فيينا"، أشار علي بهادري جهرمي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إلى أن "هذه المفاوضات تشكل أحد الخيارات، إلى جانب سائر القضايا الدولية، المطروحة على طاولة إيران".

وشدد بهادري جهرمي على أن "طهران لن تتراجع عن اللجوء إلى الآليات الدبلوماسية الدولية، وستواصل العمل بجدية لصون المصالح الاقتصادية والحقوق النووية للشعب الإيراني".

وتابع: "لا تتوفر لدينا حتى الآن، أي مستجدات بشأن المفاوضات النووية في فيينا".

المصدر: "إرنا"

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