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السفير الإيراني لدى موسكو: روسيا وإيران تتعاونان بغض النظر عن الوضع في العالم

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السفير الإيراني لدى موسكو: روسيا وإيران تتعاونان بغض النظر عن الوضع في العالم
Sputnik
طهران
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أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن موسكو وطهران تواصلان التعاون بينهما في مجال الغذاء بغض النظر عن الوضع حول أوكرانيا.

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وقال السفير في حديثه لوكالة "نوفوستي": "بغض النظر عن الظروف الجديدة نعمل مع موسكو، وتتركز جهودنا على مواصلة التعاون في إطار حسن الجوار".

وكان كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة التجارة العالمية قد دعوا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان الأمن الغذائي في ضوء التطورات الأخيرة في أوكرانيا، معلنين أن الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية الأساسية والاضطراب في سلاسل توريد السلع "يدفعان بملايين الناس إلى براثن الفقر".

المصدر: نوفوستي

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