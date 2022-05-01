سلطات مقاطعة بيلغورود غرب روسيا: حريق في موقع تابع لوزارة الدفاع

أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لحدود أوكرانيا عن اندلاع حريق في موقع تابع لوزارة الدفاع.

وأكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف على قناته في تطبيق "تيليغرام" اليوم الأحد أن الموقع الذي نشب فيه الحريق يقع عند الحدود الإدارية لثلاثة بلديات، وهي منطقة بوريسوفسكي ومنطقة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي.

وتابع: "العمل جار على التأكد من المعلومات عن إصابات وأضرار، وتعمل جميع الخدمات الخاصة في الموقع مع اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان الأمن".

وتعهد حاكم المقاطعة بكشف المزيد من التفاصيل عن الحادث لاحقا.

يتبع..