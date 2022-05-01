بمناسبة افتتاح الموسم السياحي .. عدة دول ترفع قيود فيروس كورونا عند دخول البلاد

ألغت كل من بلغاريا واليونان القيود والإجراءات الاحترازية التي كانت مفعلة ضد فيروس كورونا، تزامنا مع موسم السياحة، وتعتبر الإجراءات الجديدة سارية المفعول اعتبارا من اليوم الأحد.

واعتبارا من 1 مايو، ألغت بلغاريا ما يسمى بـ "الشهادات الخضراء" التي كان يجب حملها بالنسبة للراغبين بدخول البلاد.

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وتشهد بلغاريا تراجعا في حالات الإصابة بكوفيد 19، وبلغت خلال اليوم الماضي، 263 حالة إصابة جديدة، وتوفي شخصان جراء الفيروس، فضلا أنه بات ارتداء الأقنعة غير مطلوب، ولا توجد قيود في المناسبات العامة.

من جهتها ألغت اليونان أيضا قيود مكافحة فيروس كورونا للموسم السياحي بدءا من اليوم الأحد 1 مايو لغاية 31 أغسطس، إذ لن تكون هناك حاجة لشهادات التطعيم واختبارات الكوفيد لدخول الدولة ودخول الأماكن العامة. كما تم رفع القيود المفروضة على الحانات والمطاعم والمقاهي والمسارح والمتاحف والملاعب.

لكن بالمقابل لا يزال ارتداء الأقنعة داخل البلاد إلزاميا لغاية نهاية مايو الحالي، واعتبارا من 1 يونيو، من المتوقع إلغاء هذا الإجراء، ومع ذلك ستظل الأقنعة مطلوبة في وسائل النقل العام.

من جهتها ألغت تايلاند اختبارات PCR للمسافرين الوافدين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد 19، لفسح المجال أمام عدد أكبر من السياح لزيارة البلاد.

المصدر: وكالات