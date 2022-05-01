تايلاند تلغي اختبار كورونا للسياح الملقحين القادمين إلى البلاد

ألغت السلطات التايلاندية اختبارات كورونا عند وصول المسافرين الملقحين إلى البلاد اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بالإضافة إلى تسهيل الحجر الصحي على غير الملقحين.

إقرأ المزيد

مع ذلك لا يزال السياح بحاجة إلى الحصول على تصريح دخول عن طريق تحميل شهادة التطعيم والتأمين الطبي، مع تغطية لا تقل عن 10000 دولار، على نظام Thailand Pass.

ويعني ذلك أن المسافرين المحصنين لم يعودوا بحاجة إلى حجز فندق لليلة واحدة لانتظار نتيجة اختبار كورونا. في غضون ذلك ينصح بمراقبة أعراضهم بأنفسهم بحيث إذا تطورت هذه الاعراض وتأكدوا من وجود عدوى باستخدام اختبار سريع، فعليهم طلب المساعدة الطبية.

أما السياح غير الملقحين أو الملقحين بشكل جزئي، فيمكنهم ابتداء من اليوم عدم الخضوع للحجر الصحي الإلزامي اذا نشروا في نظام Thailand Pass نتائج اختبار كورونا قبل 72 ساعة من الرحلة. في الوقت ذاته يجب على الراغبين في الخضوع للحجر الصحي لمدة 5 أيام دفع ثمن الفندق لهذه الفترة الزمنية وتكلفة نقلهم من المطار إلى الفندق وإجراء اختبار كورونا في اليوم الرابع أو الخامس بعد وصولهم إلى البلاد.

من جانبها أعلنت سلطات هونغ كونغ أنها تسمح بوصول غير المقيمين الملقحين إلى المنطقة وذلك لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

المصدر: تاس