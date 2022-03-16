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كندا تلغي شرط اختبار كورونا للقادمين من الخارج

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كندا تلغي شرط اختبار كورونا للقادمين من الخارج
Gettyimages.ru
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قررت كندا إلغاء إجراء اختبار كورونا المسبق للوافدين الحاصلين على التطعيم في بلد القدوم، وذلك اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول حكومي بارز تأكيده التعديل، واشترط التكتم على هويته لأنه غير مخول بالإفصاح عن التعديل قبل الإعلان الرسمي الذي سيصدر هذا الأسبوع، حسب الوكالة.

وكان وزير الصحة، جان- ايف دوكلو، أعلن الشهر الماضي أن القادمين إلى كندا سيكون بإمكانهم تقديم نتيجة سلبية لاختبار سريع للمستضدات عند الحدود بديلا عن اختبار الجزيئات الأكثر تكلفة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تطلب نتيجة سلبية لاختبار كورونا شرطا لدخول أراضيها.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"

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