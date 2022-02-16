كندا.. الشرطة تخطر أصحاب شاحنات الاحتجاج بضرورة إخلاء الشوارع التي يغلقونها

أخطرت الشرطة الكندية سائقي الشاحنات المحتجين على قيود كوفيد-19 المستمرين في إغلاق شوارع أوتاوا منذ 3 أسابيع بضرورة إخلاء مناطق الاحتجاج فورا، تحت طائلة الاعتقال والغرامات.

وطرق الضباط أبواب الشاحنات المتوقفة خارج مبنى البرلمان وسلموهم إخطارات بأنهم معرضون للاعتقال وفقدان تراخيصهم بموجب قانون الطوارئ الكندي، وباشروا في المخالفات للسائقين.

وقام بعض سائقي الشاحنات بتمزيق الإخطارات، وصرخ أحدهم: "لن أعود إلى المنزل أبدا!".

وجاءت التحذيرات بعد أيام فقط من لجوء رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى القانون ومنح السلطات صلاحية منع الشاحنات من غلق الطرق ورفعها من الشوارع.

ومنذ أواخر يناير قام المتظاهرون في شاحنات ومركبات أخرى بالتكدس في شوارع العاصمة وعرقلوا المعابر الحدودية، وشجبوا تفويضات اللقاح لسائقي الشاحنات والإجراءات الاحترازية الأخرى بشأن كوفيد-19 وأدانوا حكومة ترودو الليبرالية.

المصدر: أ ب