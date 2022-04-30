قلق إيراني على "أمن البعثات الدبلوماسية" التابعة لها في أفغانستان

أعربت طهران، اليوم السبت، عن قلقها على "أمن" البعثات الدبلوماسية التابعة لإيران في أفغانستان.

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وبعد الأحداث الأخيرة في كابل ومدن أخرى في أفغانستان، أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم، اتصالا بوزير الخارجية الأفغاني بالوكالة (في حكومة حركة "طالبان")، أمير خان متقي، أعرب فيه عن "تعازيه للشعب الأفغاني، وعن قلقه من التهديدات المحتملة ضد السفارة الإيرانية في كابل والقنصليات الإيرانية في هرات ومزار الشريف وقندهار وجلال آباد"، داعيا إلى "اتخاذ تدابير أمنية كاملة في هذه المنشآت".

من جهته، قدم القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان التهاني بمناسبة عيد الفطر، كما عرض تقييمه عن التطورات الأمنية في أفغانستان، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها مهمة.

وشدد على أن" أعداء أفغانستان وإيران يحاولون الإضرار بعلاقات البلدين"، مضيفا: "نؤكد لكم أن قوات الأمن الأفغانية ستعمل بشكل كامل على ضمان أمن جميع البعثات الدبلوماسية وقنصليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان".

المصدر: RT