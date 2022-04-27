"طالبان" تؤكد المضي قدما في التعاون الحدودي مع إيران

كشفت القوات المسلحة لحركة "طالبان" أن "قيادة الحركة قررت تشكيل لجنة رباعية تضم قادة عسكريين لإجراء مفاوضات مع مسؤولين إيرانيين، تهدف إلى تسهيل التعاون الحدودي بين البلدين".

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وخلال لقاء مع مساعد السفير الإيراني لدى أفغانستان، سيد حسن مرتضوي، أوضح رئيس أركان القوات المسلحة في "طالبان"، شبير أحمد، قائلا: "إن سياسة قادتنا حيال الدول المجاورة، ولاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تستضيف ملايين المواطنين الأفغان في أراضيها، قائمة على عدم الدخول في أي حرب أو صراع، بل المضي قدما لبناء تعاون حدودي شامل معها".

وتابع أحمد: "نحن نطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تتعاون مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، بشتى المجالات المتعلقة بأمن الحدود، وبما يشمل التصدي لعمليات تهريب البشر والمخدرات، وأيضا مكافحة الإرهاب".

المصدر: "إيرنا"