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الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكرانيون يخططون لتفجير سد واتهام القوات الروسية بذلك

الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكرانيون يخططون لتفجير سد واتهام القوات الروسية بذلك

أخبار العالم

الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكرانيون يخططون لتفجير سد واتهام القوات الروسية بذلك
Globallookpress
رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين يحضّرون لاستفزازات جديدة تتمثل بتفجير سد نيكولايفسكي، واتهام الجيش الروسي بذلك.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إنه "في مدينة مارغانيتس بمنطقة دنيبروبتروفسك، قام مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية بتلغيم سد نيكولاييف، الذي يخطط النازيون بأنفسهم لتفجيره، وإلقاء اللوم على الوحدات المتقدمة للقوات الروسية".

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وأكد أنه في حال تفجير السد، ستغرق المدينة والبلدات المجاورة، حيث يعيش أكثر من 45 ألف شخص.

وأضاف أنه "بعد فيضان المياه، ستتضرر البنى التحتية والمرافق الحيوية في جميع أنحاء المنطقة التي غمرتها الفيضانات، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور حاد في الوضع الصحي والوبائي وانتشار الأمراض المعدية في منطقة نيكوبول".

ونوه إلى ان الوضع يتفاقم الآن بسبب عدم توفر الرعاية الطبية ونقص الأدوية.

المصدر: تاس

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