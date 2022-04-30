السلطات الروسية تعلن عن إجراء "عمليات لمكافحة الإرهاب" في بحر آزوف

أعلنت السلطات الروسية أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية منعت السفن الصغيرة من الإبحار في جزء من بحر آزوف، بسبب إجراء "عمليات خاصة بمكافحة الإرهاب" هناك.

وذكرت إدارة منطقة ييسك في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، في بيان منشور على صفحتها في موقع VK للتواصل الاجتماعي، أن القرار الصادر عن إدارة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة على اليوم السبت ويطال كافة السفن صغيرة الحجم، منها السفن غير الخاضعة للتسجيل العام، وقوارب الترفيه، والسفن الشراعية الرياضية، والقوارب المطاطية، والوسائل المخصصة لممارسة الرياضة في البحر.

وينص القرار على حظر إبحار هذه السفن الصغيرة في بحر آزوف شمالي خط العرض 45 درجة "بسبب إجراء عمليات خاصة بمكافحة الإرهاب"، دون تقديم المزيد من التوضيحات.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

المصدر: RT