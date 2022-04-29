وسائل إعلام: وارسو نقلت أكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" إلى أوكرانيا

أفادت الإذاعة البولندية بأن سلطات البلاد قد أرسلت إلى أوكرانيا أكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" وعدة عشرات من مركبات المشاة القتالية.

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وأشارت الإذاعة إلى أن هذا العدد من الدبابات يكفي لتشكيل لوائين، مضيفة أنه لا توجد هناك أي معلومات رسمية حول عدد المعدات العسكرية البولندية المنقولة إلى أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، سابقا، واقع تسليم الدبابات البولندية إلى أوكرانيا، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الخصوص. من جانبه رفض رئيس مكتب الأمن الوطني البولندي، بافل سولوخ، أيضا في حديثه لقناة "بولسات" كشف عدد الدبابات، قائلا: "هذا رقم جدي، لا أود الخوض في التفاصيل". وأضاف: "لن أكشف أي أرقام ملموسة. كانت بولندا ولا تزال وستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الدبابات من طراز "تي-72".

أفادت وسائل إعلام بولندية في وقت سابق من هذا الشهر بأن وارسو قد أرسلت إلى أوكرانيا أسلحة بقيمة أكثر من 1,6 مليار دولار.

المصدر: تاس