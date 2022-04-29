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رئيس كوريا الجنوبية يعبر عن قلقه من استمرار بيونغ يانغ في اختبار الأسلحة الجديدة

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رئيس كوريا الجنوبية يعبر عن قلقه من استمرار بيونغ يانغ في اختبار الأسلحة الجديدة
Globallookpress
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أعرب رئيس كوريا الجنوبية المنتهية ولايته، مون جي إن، اليوم الجمعة، عن قلقه من أن استمرار كوريا الشمالية في اختبار الأسلحة الجديدة قد يعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى الأزمة.

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ودعا مون الجيش، خلال مأدبة غداء أقامها على شرف كبار المسؤولين العسكريين، إلى "الحفاظ على الموقف الدفاعي القوي"، معربا عن قلقه من أن استمرار كوريا الشمالية في اختبار الأسلحة قد يعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى الأزمة.

وتوجه مون للمسؤولين العسكريين، قائلا: " بالنظر إلى الإشارات المختلفة التي أظهرتها كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات مؤخرا، فإن الأزمة في شبه الجزيرة الكورية يمكن أن تتفاقم مرة أخرى".

وأضاف إن "كوريا الشمالية قد تعيد إحياء نمط قديم من سياسة حافة الهاوية، ظهر في عام 2017 عندما أطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات وأجرت تجربة نووية في فترة انتقال السلطة في كوريا الجنوبية".

وعبر مون عن أمله في أن يحافظ جيش كوريا الجنوبية على الموقف الدفاعي القوي "لتبديد مثل هذه المخاوف".

المصدر: "يونهاب"

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