 
مباشر

ستولتنبيرغ: دول الناتو قدمت لأوكرانيا دعما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار

أخبار العالم

ستولتنبيرغ: دول الناتو قدمت لأوكرانيا دعما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swsv

أعلن الناتو أن الدول الأعضاء في الحلف قدمت بالفعل حتى الآن مساعدات لأوكرانيا لا تقل عن 8 مليارات دولار.  

إقرأ المزيد
موسكو: شحنات أسلحة الناتو إلى أوكرانيا ستمثل هدفا مشروعا لقواتنا
موسكو: شحنات أسلحة الناتو إلى أوكرانيا ستمثل هدفا مشروعا لقواتنا

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "الحلفاء في الناتو قدموا لأوكرانيا دعما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار".  

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت الأنباء أن الدول الغربية وافقت على توسيع إمدادات الأسلحة إلى كييف خلال اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو وشركاء الحلف، عقد مؤخرا بقاعدة رامشتاين في ألمانيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا