بايدن يزور كوريا الجنوبية واليابان الشهر المقبل

أعلن البيت الأبيض عن خطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لزيارة كوريا الجنوبية واليابان خلال الفترة بين 20 و24 مايو.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في بيان، إن هذه الرحلة المرتقبة تستهدف مواصلة تعميق العلاقات مع كوريا الجنوبية واليابان، مشيرة إلى أنها "ستدعم تعزيز التزام إدارة بايدن الراسخ بالحرية والانفتاح على منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتحالفات المعاهدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية واليابان".

ومن المتوقع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية، ثم يتوجه إلى اليابان لحضور قمة التحالف الرباعي للحوار الأمني "كواد".

وأفاد مسؤول لوكالة "يونهاب"، بأنه من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي القادم، يون سيوك-يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماع قمة بينهما في يوم 21 مايو في سيئول.

وقالت بيه هيون-جين، المتحدثة باسم الرئيس المنتخب (لم يستلم منصبه رسميا بعد) يون، في بيان، إن الرئيس المنتخب يون رحب بزيارة بايدن، ويخطط لإجراء مناقشات متعمقة مع الرئيس الأمريكي حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون بشأن سياسة كوريا الشمالية، وأيضا الأمن الاقتصادي والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.

وأضافت أنه من خلال ذلك، نتوقع حدوث "نقطة تحول تاريخية لمواصلة تطوير التحالف الاستراتيجي الشامل بين البلدين".

وبهذا، سيعقد يون أول قمة ثنائية بين سيئول وواشنطن بعد مرور 11 يوما فقط من توليه منصبه المقرر في يوم 10 مايو، وستكون القمة المرتقبة هي الأسرع على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عقب تنصيب رئيس كوري جنوبي جديد.

المصدر: "يونهاب"