مصادر: بايدن قد يزور كوريا الجنوبية الشهر المقبل

من المرجح أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن سيئول في الفترة من 20 إلى 22 مايو في أول قمة له على الإطلاق مع الرئيس المنتخب يون سيوك-يول، حسبما ذكرت مصادر اليوم الخميس.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية قبل أو بعد سفره إلى اليابان لحضور اجتماع الحوار الأمني الرباعي في 24 مايو.

وقالت مصادر إن الفترة من 20 إلى 22 مايو ظهرت كتواريخ محتملة لزيارته خلال المحادثات بين المسؤولين في سيئول وواشنطن.

وقال أحد المصادر، "أعتقد أن الولايات المتحدة تخطط للزيارة بهدف تعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية".

لا تزال التفاصيل قيد الإعداد، بما في ذلك موعد وصول بايدن إلى سيئول ومكان القمة، حيث سينقل يون المكتب الرئاسي من تشيونغ وا دايه إلى ما يعرف الآن بمجمع وزارة الدفاع.

ومن المتوقع أن يصل فريق أمريكي متقدم إلى سيئول في نهاية هذا الأسبوع للنظر في الأماكن المحتملة.

وتشمل مواقع القمة المحتملة حاليا مركز مؤتمرات الدفاع، وهي منشأة تستخدم لحفلات الزفاف والمآدب المجاورة لوزارة الدفاع، والمتحف الوطني الكوري القريب.

ومن المقرر أن تصبح القمة أسرع قمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الإطلاق منذ تنصيب رئيس كوري جنوبي. سيتولى يون منصبه في 10 مايو.

المصدر: "يونهاب"