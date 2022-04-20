وفد أمريكي يزور سيئول لمناقشة عقد قمة محتملة بين يون وبايدن

قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك يول إن واشنطن سترسل فريقا إلى سيئول، للتحضير للقمة بين يون والرئيس الأمريكي جو بايدن، المحتملة في مايو.

وقال العضو البارز في اللجنة الفرعية للسياسات الخارجية للفريق الانتقالي كيم سونغ-هان، إن المسؤولين الأمريكيين "سيزورون سيئول لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة، بدلا من مناقشة سياسات محددة"، مضيفا أنه لن يجتمع مع هذا الوفد.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، من المقرر أن يصل الوفد الأمريكي إلى كوريا الجنوبية يوم السبت.

وفي حين أن مسؤولي الوفد على مستوى العمل سيناقشون مع نظرائهم في سيئول موعد وموقع عقد القمة، فمن المنتظر أن يناقش كبار المسؤولين الدبلوماسيين التفاصيل الرئيسية للاجتماع بين الزعيمين.

ويبدو أن سيئول وواشنطن تجريان محادثات لعقد قمة في 20 أو 21 مايو في كوريا الجنوبية، ومن المقرر بالفعل أن يكون بايدن في اليابان لعقد اجتماع أمني في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وإذا تحققت تلك القمة، فستكون بعد أيام فقط من تولي يون منصبه في 10 مايو، مما يجعلها أقرب قمة ثنائية على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنعقد بعد تنصيب رئيس كوريا الجنوبية.

المصدر: "يونهاب"