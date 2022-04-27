ماسك: تطبيق Truth Social لترامب يهزم "تويتر" و"تيك توك"

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي اشترى "تويتر"، إن تطبيق Truth Social الذي يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب يهزم "تويتر" على متجر "آبل" لتنزيل التطبيقات.

وماسك الممنوع من انتقاد "تويتر" بموجب بند في عقد شراء الشركة، كتب في تغريدة على "تويتر": "تطبيق Truth Social يهزم حاليا "تويتر" و"تيك توك" على متجر "آبل" لتنزيل التطبيقات".

ورأى أن "Truth Social (اسم رهيب) موجود لأن تويتر فرض رقابة على حرية التعبير"، معتبرا أنه "يجب أن يطلق على الموقع اسم Trumpet (البوق) بدلا من ذلك".

Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store pic.twitter.com/RxawVUAYKH — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022

يذكر أنه بموجب اتفاقية شراء "تويتر"، يسمح لماسك، "بإصدار تغريدات حول الاندماج أو المعاملات المتوخاة بموجب هذا المستند طالما أن هذه التغريدات لا تنتقص من قيمة الشركة أو أي من ممثليها".

المصدر: RT