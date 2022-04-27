وسائل الإعلام تكشف عن مصادرة أصول رجل الأعمال الروسي تيمشينكو في فنلندا

ذكرت شركة الإذاعة العامة الفنلندية YLE في تقريرها، أنه تمت مصادرة أصول رجل الأعمال الروسي غينادي تيمشينكو بما فيها أصول الشركة التي تمتلك صالة رياضية داخلية في فنلندا.

ويشير التقرير إلى أنه "تمت المصادرة بعد 3 أيام من إدراج رجل الأعمال في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أوائل مارس الماضي، إنه يمتلك حوالي 22.5% من المجمع الرياضي في هلسنكي (هارتوال أرينا سابقا)".

وتقدر حصة تيمشينكو بنحو 10 ملايين يورو، إذ أنه أحد المساهمين في المجمع الرياضي منذ عام 2013.

من جهته، أكد تيمشينكو في عام 2012، وفي مقابلة مع مجلة "فوربس"، أنه "يحمل الجنسيتين الروسية والفنلندية"، ولم يكشف في الوقت الحالي عما إذا كان رجل الأعمال "يحتفظ بالجنسية الفنلندية أم لا؟".

المصدر: "نوفوستي"