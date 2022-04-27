تبليسي: سآكاشفيلي عاد إلى جورجيا لبدء الحرب ضد روسيا

أكد رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، الأربعاء، أن الرئيس السابق للبلاد ميخائيل سآكاشفيلي عاد إلى جورجيا بهدف فتح جبهة ثانية ضد روسيا في حال "وقوع حرب في أوكرانيا".

وقال: "كانت هناك نية لفتح جبهة ثانية.. كانت هناك معلومات محددة بأن الحرب في أوكرانيا كانت ستبدأ في نوفمبر أو ديسمبر من العام الماضي، ولهذا السبب جاء سآكاشفيلي لإعداد كل شيء من هنا لفتح جبهة ثانية. للأسف، لقد تأكد هذا لنا".

وشدد رئيس وزراء الجورجي مرة أخرى، على أنه "لن يجر أحد بلاده للتدخل في الأزمة الأوكرانية، ولن تكون هناك جبهة ثانية".

ووصل الرئيس الجورجي السابق سآكاشفيلي في أكتوبر الماضي سرا إلى جورجيا في اليوم السابق للانتخابات البلدية، وتم اعتقاله ووضعه في سجن بمدينة روستافي.

وغادر سآكاشفيلي بلاده عام 2013، وعاش في أوكرانيا وحصل على الجنسية الأوكرانية، وبعد مغادرته رفعت ضده 4 قضايا جنائية، وبحسب اثنين منها، حكم على السياسي غيابيا بالسجن 3 و6 سنوات، فيما ظلت باقي القضايا معلقة.

وفي 20 أكتوبر من العام الماضي، وجهت إلى سآكاشفيلي تهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني، وفي حال إدانته فإنه يواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.

المصدر: "تاس"