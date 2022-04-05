تبليسي: أوكرانيا أصبحت ملاذا للمجرمين الفارين من جورجيا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الجورجي، وزيرة الثقافة تيا تسولوكياني، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تحولت إلى ملاذ للمجرمين الذين فروا من جورجيا.

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وقالت تسولوكياني معلقة على ادعاءات السلطات الأوكرانية بأن تبليسي تساعد روسيا في تهريب البضائع الخاضعة للعقوبات: "لا ذنب لنا في أن أوكرانيا تحولت للأسف...إلى ملاذ للمجرمين الفارين من جورجيا. لذا فأنا أود أن تتعاون الحكومة الأوكرانية مع حكومة جورجيا وليس مع المجرمين الفارين".

وفي وقت سابق قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن جورجيا تقدم لروسيا أراضيها من أجل تهريب آليات عسكرية وقطع غيار، وردت السلطات الجورجية على هذه الاتهامات بالقول إن تصريحات الجانب الأوكراني جاءت نتيجة الضغط من قبل أنصار الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المقيمين في أوكرانيا.

ووصفت نائبة رئيس الوزراء الجورجية تصريحات نظيرتها الأوكرانية بـ "المعلومات المضللة غامضة الأهداف"، مؤكدة أن حدود جورجيا تحت سيطرة وأن كل البضائع المدرجة على قوائم العقوبات تخضع لمراقبة جمركية صارمة.

المصدر: "نوفوستي"