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جورجيا: نؤيد أوكرانيا سياسيا لكن لن نفرض عقوبات على روسيا

أخبار العالم

جورجيا: نؤيد أوكرانيا سياسيا لكن لن نفرض عقوبات على روسيا
AP Yves Herman
إيراكلي غاريباشفيلي
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أكدت حكومة جورجيا أنها لن تنضم إلى العقوبات الدولية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لأن هذا يتناقض مع مصالحها القومية.

وقال رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد: "في اليوم الأول والآن وغدا، أينما كنت، كنت وسأظل أتصرف دائما طبقا لمصالح بلدنا وشعبنا، وليس بإمكان أحد إجباري على التخلي عن هذا الموقف. لن أمارس إلا سياسات متوافقة مع المصالح القومية لبلدنا وشعبنا.. لن تكون هناك عقوبات اقتصادية من قبل جورجيا".

في الوقت نفسه، دعا غاريباشفيلي إلى وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن جورجيا تدعم أوكرانيا سياسيا على المستويات كافة.

وأعرب رئيس الوزراء الجورجي عن معارضته لمشاركة متطوعين من بلده في الأعمال القتالية في أوكرانيا، وحث المواطنين على إبداء التضامن مع الشعب الأوكراني بطرق أخرى، مثل تقديم مساعدات إنسانية.

وذكّر بأن جورجيا كانت قد سلمت إلى أوكرانيا منذ اندلاع الصراع ما يصل 400 طنا من المساعدات الإنسانية، مبديا تضامن تلبيسي مع كييف في النزاع الحالي.

المصدر: "إنترفاكس"

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