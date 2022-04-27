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الخارجية الروسية: فرض عقوبات على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني

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الخارجية الروسية: فرض عقوبات على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا فرضت عقوبات شخصية على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني.

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وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية: "ردا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 مارس الماضي بشأن إدخال أسماء 386 نائبا لمجلس الدوما الروسي في قائمة العقوبات، تفرض على أساس المعاملة بالمثل قيود شخصية على 287 نائبا بمجلس العموم بالبرلمان البريطاني".

وذكر البيان أن قائمة العقوبات الروسية تشمل رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندسي هارفي هويل.

وأضاف: "قام هؤلاء الأشخاص الذين منعوا الآن من دخول الأراضي الروسية، بدور أكثر نشاطا في إنشاء أدوات العقوبات المناهضة لروسيا في لندن، وهم يساهمون في إثارة الهستيريا المعادية للروس في بريطانيا".

المصدر: تاس

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