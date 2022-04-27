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الخارجية الصينية تحتج على تصريح أمريكي حول توريد معدات مكافحة العدوان لتايوان

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الخارجية الصينية تحتج على تصريح أمريكي حول توريد معدات مكافحة العدوان لتايوان
AP
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين بأن بلاده تحتج على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن واشنطن ستزود تايوان بكل ما تحتاجه للدفاع ضد أي عدوان محتمل.

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وقال وانغ ون بين في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "ندين هذا التصريح لوزير الخارجية بلينكن ونحتج عليه. وأريد أن أشير إلى أن كل الإدارات الأمريكية كانت تعلن بوضوح منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين عن تمسكها بمبدأ الصين الواحدة".

وأضاف: "نأمل بأن تراعى الولايات المتحدة مبدأ الصين الواحدة وتوقف أعمالها الخطيرة والاستفزازية في مضيق تايوان".

المصدر: تاس

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