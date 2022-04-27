تركيا تأمل في لقاء بين بوتين وزيلينسكي في الأيام المقبلة

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن تركيا تأمل أن يعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأيام المقبلة.

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ونقلت وزارة الدفاع التركية عن أكار قوله في ختام مشاورات أجريت في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا بشأن تقديم الغرب مساعدات عسكرية لكييف: "نأمل، على الرغم من بعض الصعوبات، أن يتمكن القائدان من الاجتماع في الأيام المقبلة بفضل مقترحات رئيسنا".

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن "تركيا تواصل تقديم مساهمتها، وبذل كل ما هو ضروري، بما في ذلك لعب دور الوساطة، حتى لا يتدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا، ويتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن أنقرة تعلن بانتظام عن رغبتها في تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي على أراضيها، إلا أن موسكو أوضحت مرارا في ردها على مثل هذه المقترحات، أن بوتين لم يرفض مبدئيا أبدا مقابلة زيلينسكي، ولكن من الضروري إعداد نص نص وثيقة حول أوكرانيا لهذا الغرض.

المصدر: تاس