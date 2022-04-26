واشنطن تحذر من محاولات "تصعيد التوتر" بعد التفجيرات في جمهورية ترانسنيستريا

حذرت الولايات المتحدة من محاولات "تصعيد التوتر" بعد سلسلة من التفجيرات وقعت في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد شرقي مولدوفا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء أي محاولة محتملة لتصعيد التوتر"، دون أن يحمل موسكو المسؤولية عن التفجيرات كما فعلت كييف.

وأضاف: "لا نعرف كل التفاصيل. نحن ندعو حكومة مولدوفا إلى التروي في الرد على هذه الأحداث وندعم وحدة أراضي مولدوفا وسيادتها".

وحملت رئيسة مولدوفا مايا ساندو "القوى الداخلية للجمهورية" مسؤولية الهجمات الإرهابية على تيراسبول عاصمة الجمهورية الانفصالية.

المصدر: "أ ف ب"