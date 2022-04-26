الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة في سوريا

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الثلاثاء سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.

وقال أدرعي في تغريدة على "تويتر": "سقطت في وقت سابق اليوم وخلال نشاط روتيني مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية. لا خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث".

سقطت في وقت سابق اليوم وخلال نشاط روتيني مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية. لا خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 26, 2022

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن استطلاعاته رصدت مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".

وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل، ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.

المصدر: RT