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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة في سوريا

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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة في سوريا
Globallookpress
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الثلاثاء سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.

وقال أدرعي في تغريدة على "تويتر": "سقطت في وقت سابق اليوم وخلال نشاط روتيني مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية. لا خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث".

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن استطلاعاته رصدت مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".
وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل، ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.

المصدر: RT

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