مسؤول إسرائيلي: لبنان دولة واهية

اعتبر قائد القيادة الشمالية العسكرية في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال أمير برعام، أن "دولة لبنان التي تسمح لحزب الله بالتمدد داخلها ما هي إلا دولة واهية".

وقال برعام خلال حفل تسليم وتسلم القيادة على فرقة الجليل: "بعد أيام سيحيي حزب الله يوم القدس الإيراني، التي أوجدته إيران واتباعها لكن الأمين العام للحزب حسن نصرالله، لم يتجرأ على مغادرة السرداب الذي يعيش فيه منذ سنوات. وكما في كل عام، سيحيي نصرالله هذا اليوم بخطاب الكراهية والشر، لكن حتى ومن أجل هذه المناسبة لم يتجرأ على مغادرة السرداب الذي يعيش فيه منذ سنوات".

ورأى أن "تهديدات نصرالله لنا من سردابه في الضاحية الجنوبية هي خير دليل على استيعابه أن لا أفق له ولتنظيمه. سيطل نصرالله هذا العام أيضا، موجها أصابع الاتهام إلينا، لكنه لن يقدم شيئا فيما يتعلق بالتقدم أو الازدهار لمجتمعه أو لدولة لبنان".

قائد المنطقة الشمالية: الاستنتاج واضح: دولة #لبنان التي تسمح لحزب الله بالتمدد داخلها ما هي الا دولة واهية على أن تعرف بدولة قومية. رغم كون المجتمع الشيعي في #جنوب_لبنان مركز دعمه المركزي يواصل #نصرالله وضباطه استخدام السكان الشيعة في الجنوب دروعًا بشرية في مواجهة إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 26, 2022

وأضاف: "الاستنتاج واضح: دولة لبنان التي تسمح لحزب الله بالتمدد داخلها ما هي إلا دولة واهية على أن تعرف بدولة قومية"، معتبرا أن حزب الله "استخدام السكان الشيعة في الجنوب دروعا بشرية في مواجهة إسرائيل".

المصدر: RT