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وسائل إعلام: القذيفة الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان كشفت خللا في أنظمة إنذار الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: القذيفة الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان كشفت خللا في أنظمة إنذار الجيش الإسرائيلي
Globallookpress
الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القذيفة الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل الليلة الماضية كشفت أن أنظمة التحذير الإسرائيلية لم تعمل بسبب خلل فيها.

ولفت المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش إلى أن "الرقابة العسكرية تمنع نشر المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر"، مشيرا إلى أن الجيش شرع بالتحقيق علما أنه كان قد أعلن أن صافرات إنذار لم تعمل "بموجب سياسة قيادة الجبهة الداخلية".

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وأضاف أن "الإنذارات التي تبث عبر تطبيق الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي لم تصدر بسبب عطل في أنظمة الجيش".

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يستبعد أن تكون "حركة حماس" المسؤولة عن إطلاق الصاروخ الليلة الماضية الذي استهدف منطقة الجليل. 

 

المصدر: "عرب 48"

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