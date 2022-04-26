سيئول: بيونغ يانغ ركزت خلال السنوات الماضية على تطوير الأسلحة التي تهدد بها السلام في العالم

رأت اللجنة الرئاسية الانتقالية في سيئول، أن بيونغ يانغ أثبتت من خلال استعراضها العسكري الأخير بأنها ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير الأسلحة التي تهدد بها السلام.

إقرأ المزيد

وقال وون إل-هي، نائب المتحدث باسم اللجنة الرئاسية الانتقالية في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أثبتت من خلال استعراضها العسكري الأخير بأنها ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير الأسلحة التي تهدد بها السلام ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط بل شمال شرق آسيا والعالم أجمعه، خلافا عن دعوتها للسلام والحوار على وجهها الخارجي.

وحول إقامة كوريا الشمالية الاستعراض العسكري الضخم ليلة أمس احتفالا بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري، أشارت إلى أن كوريا الشمالية استعرضت أسلحتها وقدراتها النووية المطلوبة لتحقيق المهام الخمس الأولى لبناء نظام الأسلحة الاستراتيجية للدفاع عن النفس وذلك من خلال عرض مجسم رأس الصاروخ النووي ونشر الأسلحة المتنوعة القادرة على إطلاق قنابل نووية.

وأضاف: "إن التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية تشكل لنا تهديدا حقيقيا جسيما، فإن مهامنا العاجلة قبل كل شيء تتمثل في تجهيز أنفسنا بإمكانيات لردع هذه التهديدات"، مؤكدا أن "حكومة يون سيوك-يول الجديدة ستعزز التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وتكمل بسرعة عاجلة قدرات الدولة لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية الشمالية، كما تخطط لتطوير أنظمة الأسلحة أيضا".

المصدر: "يونهاب"