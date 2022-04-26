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سلطات ترانسنيستريا: هجوم إرهابي استهدف وحدة عسكرية قرب العاصمة

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سلطات ترانسنيستريا: هجوم إرهابي استهدف وحدة عسكرية قرب العاصمة
Sputnik
مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية في ترانسنيستريا (صورة أرشيفية)
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أعلن مجلس الأمن لجمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد بشرق مولدوفا، عن تعرض وحدة عسكرية قرب العاصمة تيراسبول لـ"هجوم إرهابي" اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية.

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وأكد مجلس الأمن في ترانسنيستريا وقوع ثلاث هجمات إرهابية، وذلك بعد هجوم على وزارة أمن الدولة أمس وتفجير هوائيين بمركز إذاعة في وسط الجمهورية.

وبعد هذه الحوادث، أعلنت السلطات اليوم فرض "المستوى الأحمر" من التهديد الإرهابي، متعهدة بتشديد الإجراءات الأمنية "لضمان سلامة المواطنين والمجتمع والدولة".

وفي وقت سابق اليوم دعت رئيسة مولدوفا مايا ساندو لعقد اجتماع لمجلس أمن البلاد على خلفية أحداث ترانسنيستريا.

وتقع جمهورية ترانسنيستريا بين مولدوفا وأوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وترابط في الجمهورية قوات روسية لحفظ السلام قوامها ألف فرد، بعد الحرب التي اندلعت بين مولدوفا وترانستيستريا في تسعينات القرن الماضي.

المصدر: "تاس"

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