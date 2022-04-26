الجيش الروسي يستولي على قاعدة أوكرانية لإصلاح المعدات مع كمية ضخمة من الأسلحة

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لاستيلاء الجيش الروسي على قاعدة إصلاح فني تابعة للقوات الأوكرانية مع حوالي 100 قطعة من المعدات العسكرية.

وذكرت الوزارة، أن من بين الغنائم، منظومة دفاع جوي مدفعية وصاروخية.

وظهرت في لقطات الفيديو، ورش العمل في قاعدة الإصلاح، بالإضافة إلى موقف كبير للآليات والمعدات العسكرية. ومن بينها يمكن التعرف على بطارية "شيلكا" المدفعية ذاتية الحركة المضادة للطائرات، وكذلك منظومة "تونغوسكا" المدفعية – الصاروخية المضادة للطائرات، ومركبات من منظومات "أوسا" و"تور-م1" وكذلك الصواريخ المستخدمة فيها، والعديد من قذائف المدافع من عيار 30 مم، وغيرها.

المصدر: نوفوستي