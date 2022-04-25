النيجر وبوركينا فاسو تعلنان تحييد 100 إرهابي

أكد تقرير عسكري مقتل عسكريين اثنين وتحييد نحو 100 إرهابي خلال عملية مشتركة نفذتها قوات بوركينا فاسو والنيجر في إبريل على حدود البلدين.

ووفقا للتقرير الذي قدم في دوري شمال بوركينا فاسو بحضور الفريق أول ديفيد كابري رئيس أركان جيش بوركينا فاسو، والعقيد ساليفو مودي قائد جيوش النيجر، فقد "أجرى جيشا البلدين بين 2 و25 إبريل عملية مشتركة بدعم من طائرات مراقبة وقتال قضى خلالها عسكريان وأصيب آخرون".

وأضاف: "أدت العملية إلى القضاء على نحو 100 إرهابي واعتقال ما لا يقل عن 40 مشتبها بهم وتدمير أو تفكيك قواعد لوجستية إرهابية وضبط أو تدمير أسلحة وذخائر".

وتابع: "تم ضبط أو إتلاف منتجات ومعدات مخصصة لتصنيع عبوات ناسفة وعشرات براميل الوقود والسيارات".

وأوضح التقرير أنه "علاوة على ذلك، أكد الجيشان أنهما نفذا عمليات إمداد غذائية لسكان المناطق التي جرت فيها العملية وقدموا لهم مساعدة طبية".

المصدر: "أ ف ب"