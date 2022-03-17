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مصادر: مقتل 21 شخصا في النيجر بهجوم على حافلة وشاحنة قرب بوركينا فاسو

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مصادر: مقتل 21 شخصا في النيجر بهجوم على حافلة وشاحنة قرب بوركينا فاسو
Gettyimages.ru
بوركينا فاسو
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قتل 21 شخصا على الأقل بينهم شرطيان وأصيب آخرون في هجوم يعتقد أن "جهاديين شنوه على حافلة وشاحنة في منطقة تيلابيري في جنوب غرب النيجر قرب بوركينا فاسو"، كما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" اليوم الخميس أن "هجوما إرهابيا نفذه عناصر مدججون بالسلاح ظهر الأربعاء ممتطين دراجات نارية ومركبات، وأسفر عن مقتل 19 شخصا بين ركاب حافلة، بينهم شرطيان واثنان آخران في الهجوم على الحافلة".

المصدر: أ ف ب

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