مسؤول: أوكرانيا لن تحذف من دستورها بند نيتها الانضمام إلى الناتو

صرح رئيس البرلمان الأوكراني، روسلان ستيفانتشوك، بأن أوكرانيا لن تغير في دستورها البنود الخاصة بنية البلاد الانضمام لحلف الناتو.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت أوكرانيا تنوي حذف البند حول نية الانضمام إلى الناتو من نص الدستور قال ستيفانتشوف في حديثه لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا": "لن نغير. إذ أن تغيير الدستور ليس ولن يكون أبدا غاية في حد ذاته".

وكان ستيفانتشوك أعلن في بث قناة "1+1" الأوكرانية في مارس الماضي أنه لا يستبعد احتمال إدخال تعديلات على الدستور فيما يخص نية بلاده الانضمام إلى الحلف.

من جانبه أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع كييف، فلاديمير ميدينسكي، سابقا، أن أوكرانيا وافقت في الواقع على المطالب المبدئية الروسية بشأن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وتخليها عن خطط نشر القواعد العسكرية الأجنبية في أراضيها.

أدخل البرلمان الأوكراني في ديسمبر عام 2014 تعديلات على قانونين حول تخليها عن عدم مشاركتها في أي تحالفات. وفي فبراير عام 2019 أدخل برلمان البلاد تعديلات على الدستور أكدت نية كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وبذلك أصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي منحت وضع شريك الناتو بالقدرات الموسعة.

المصدر: نوفوستي