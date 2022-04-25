بولندا: نحتل المرتبة الثانية من حيث حجم واردات الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلن رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي، ميخائيل دفورتشيك، أن بولندا تحتل اليوم المرتبة الثانية من حيث حجم واردات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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وقال دفورتشيك لإذاعة "RMF"، اليوم الاثنين: "يجب أن نقول بوضوح إن بولندا تعد اليوم دولة ترسل معظم الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة مباشرة".

وأضاف: "هذا هو ثمن دعمنا العسكري لأوكرانيا". وتابع: "في بعض الفئات من الأسلحة نتصدر الجميع بشكل مطلق".

وصرحت السلطات البولندية، سابقا، بأن بولندا قد نقلت أسلحة بقيمة 1,6 مليار دولار إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس