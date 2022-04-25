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بولندا: نحتل المرتبة الثانية من حيث حجم واردات الأسلحة إلى أوكرانيا

أخبار العالم

بولندا: نحتل المرتبة الثانية من حيث حجم واردات الأسلحة إلى أوكرانيا
AP
أرشيف
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أعلن رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي، ميخائيل دفورتشيك، أن بولندا تحتل اليوم المرتبة الثانية من حيث حجم واردات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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وقال دفورتشيك لإذاعة "RMF"، اليوم الاثنين: "يجب أن نقول بوضوح إن بولندا تعد اليوم دولة ترسل معظم الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة مباشرة".

وأضاف: "هذا هو ثمن دعمنا العسكري لأوكرانيا". وتابع: "في بعض الفئات من الأسلحة نتصدر الجميع بشكل مطلق".

وصرحت السلطات البولندية، سابقا، بأن بولندا قد نقلت أسلحة بقيمة 1,6 مليار دولار إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس

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