بولندا: نحتل المرتبة الثانية من حيث حجم واردات الأسلحة إلى أوكرانيا
AP
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أعلن رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي، ميخائيل دفورتشيك، أن بولندا تحتل اليوم المرتبة الثانية من حيث حجم واردات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال دفورتشيك لإذاعة "RMF"، اليوم الاثنين: "يجب أن نقول بوضوح إن بولندا تعد اليوم دولة ترسل معظم الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة مباشرة".
وأضاف: "هذا هو ثمن دعمنا العسكري لأوكرانيا". وتابع: "في بعض الفئات من الأسلحة نتصدر الجميع بشكل مطلق".
وصرحت السلطات البولندية، سابقا، بأن بولندا قد نقلت أسلحة بقيمة 1,6 مليار دولار إلى أوكرانيا.
المصدر: تاس