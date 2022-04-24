ألم تستعد إيران أموالها من بريطانيا؟

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في برلمان إيران محمود عباس زاده مشكيني، عدم تحويل الديون التي استعادتها بلاده من بريطانيا قبل أسابيع، إلى المصارف الإيرانية.

وأشار مشكيني إلى أن "تلك الأموال لا تزال في المصارف العمانية حتى الآن".

وقال: "نحن نعمل مع دول المنطقة بطريقة ما، وتتوسط بعض دول الجوار لحصولنا على مستحقاتنا".

وأضاف: "تم الإفراج عن 400 مليون جنية إسترليني من ديون بريطانيا لنا، وأفرج عنها من المصدر".

وتابع: "لن نواجه صعوبة كبيرة في وصول هذه الأموال إلى إيران، وسوف تصل".

وأوضح، أنه "استبعد أن نواجه مشاكل في المراحل الآتية ولا سيما مع دول الجوار بهذا الخصوص.. لقد بدأنا جهودا منسقة وقانونية وحكيمة لإعادة هذه الأموال وبدأت تؤتي ثمارها".

وأفاد مراسلنا في إيران في وقت سابق، بأن "المواطنة الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف في طريقها إلى مطار طهران للعودة إلى بريطانيا بعد الإفراج عنها من قبل السلطات الإيرانية".

وأشار، إلى أن "الصفقة تمت بعد موافقة الحكومة البريطانية على تسديد دين بريطاني لإيران يقدر بـ400 مليون جنيه استرليني".

المصدر: RT + "إرنا"