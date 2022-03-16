الإفراج عن البريطانية نازارين زاغاري-راتكليف المحتجزة في إيران

أفاد مراسلنا في لندن، نقلا عن وسائل إعلام بريطانية، بأن السلطات الإيرانية أفرجت عن المواطنة نازانين زاغاري-راتكليف، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية.

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وأفاد المراسل بأن "المواطنة الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف في طريقها الآن إلى مطار طهران للعودة إلى بريطانيا بعد الإفراج عنها من قبل السلطات الإيرانية".

وأوضح أن "الصفقة تمت بعد موافقة الحكومة البريطانية على تسديد دين بريطاني لإيران يقدر بـ 400 مليون جنيه استرليني".

وكانت زاغري-راتكليف (43 عاما)، وهي مديرة مشروع في "مؤسسة تومسون رويترز"، قد سجنت في إيران عام 2016، خلال زيارة عائلية إلى هذا البلد، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التورط في مخطط يستهدف إسقاط الحكومة.

وقضت زاغري-راتكليف السنوات الأربع الأولى من هذه العقوبة في السجن والسنة الخامسة قيد الحبس المنزلي، لكن في وقت سابق من العام الجاري وجهت السلطات الإيرانية إليها اتهامات جديدة بـ"نشر الدعاية ضد النظام".

المصدر: RT