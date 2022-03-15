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إيران.. المواطنة زاغري راتكليف تستعيد جواز سفرها البريطاني

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إيران.. المواطنة زاغري راتكليف تستعيد جواز سفرها البريطاني
Gettyimages.ru
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استعادت المواطنة البريطانية - الإيرانية زاغري راتكليف التي احتجزت في طهران، جواز سفرها البريطاني.

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وكتبت النائبة البرلمانية، توليب صديق، على حسابها في "تويتر": "يسعدني جدا أن أقول إن نازانين زاغاري راتكليف استعادت جواز سفرها البريطاني، وهي لا تزال في منزل عائلتها في طهران".

وكانت زاغري-راتكليف (43 عاما)، وهي مديرة مشروع في "مؤسسة تومسون رويترز"، قد سجنت في إيران عام 2016، خلال زيارة عائلية إلى هذا البلد، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التورط في مخطط يستهدف إسقاط الحكومة.

وقضت زاغري-راتكليف السنوات الأربع الأولى من هذه العقوبة في السجن والسنة الخامسة قيد الحبس المنزلي، لكن في وقت سابق من العام الجاري وجهت السلطات الإيرانية إليها اتهامات جديدة بـ"نشر الدعاية ضد النظام".

المصدر: RT

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