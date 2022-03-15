إيران.. المواطنة زاغري راتكليف تستعيد جواز سفرها البريطاني

استعادت المواطنة البريطانية - الإيرانية زاغري راتكليف التي احتجزت في طهران، جواز سفرها البريطاني.

إقرأ المزيد

وكتبت النائبة البرلمانية، توليب صديق، على حسابها في "تويتر": "يسعدني جدا أن أقول إن نازانين زاغاري راتكليف استعادت جواز سفرها البريطاني، وهي لا تزال في منزل عائلتها في طهران".

I am very pleased to say that Nazanin Zaghari-Ratcliffe has been given her British passport back.



She is still at her family home in Tehran. I also understand that there is a British negotiating team in Tehran right now.



I will keep posting updates as I get them.#FreeNazanin — Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) March 15, 2022

وكانت زاغري-راتكليف (43 عاما)، وهي مديرة مشروع في "مؤسسة تومسون رويترز"، قد سجنت في إيران عام 2016، خلال زيارة عائلية إلى هذا البلد، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التورط في مخطط يستهدف إسقاط الحكومة.

وقضت زاغري-راتكليف السنوات الأربع الأولى من هذه العقوبة في السجن والسنة الخامسة قيد الحبس المنزلي، لكن في وقت سابق من العام الجاري وجهت السلطات الإيرانية إليها اتهامات جديدة بـ"نشر الدعاية ضد النظام".

المصدر: RT