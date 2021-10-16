 
مباشر

إيران.. البريطانية زاغري-راتكليف تواجه السجن مجددا بعد خسارة استئنافها

أخبار العالم

إيران.. البريطانية زاغري-راتكليف تواجه السجن مجددا بعد خسارة استئنافها
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/risk

حذر مؤيدون للمواطنة البريطانية-الإيرانية نازنين زاغري-راتكليف التي أمضت خمسة سنوات وراء القضبان في إيران، من أنها تواجه خطر العودة للسجن بعد أن خسرت قضيتها في الاستئناف.

وكتبت النائبة البرلمانية، توليب صديق، على حسابها في "تويتر" اليوم السبت أنها تحدثت مع زوج نازنين، المواطن البريطاني ريتشارد راتكليف، مضيفة: "خسرت نازنين الاستئناف الأخير وتم إبقاء الحكم الصادر عليها بالسجن لمدة عام إضافة إلى حظر السفر لعام آخر دون جلسة استماع في المحكمة".

وشددت النائبة على أن المواطنة البريطانية تواجه خطر إعادتها إلى السجن في أي لحظة، مطالبة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتحرك بغية مساعدتها.

وكانت زاغري-راتكليف (43 عاما)، وهي مديرة مشروع في "مؤسسة تومسون رويترز"، قد سجنت في إيران عام 2016، خلال زيارة عائلية إلى هذا البلد، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التورط في مخطط يستهدف إسقاط الحكومة.

وقضت زاغري-راتكليف السنوات الأربع الأولى من هذه العقوبة في السجن والسنة الخامسة قيد الحبس المنزلي، لكن في وقت سابق من العام الجاري وجهت السلطات الإيرانية إليها اتهامات جديدة بـ"نشر الدعاية ضد النظام".

المصدر: RT + "الغارديان"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا