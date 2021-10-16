إيران.. البريطانية زاغري-راتكليف تواجه السجن مجددا بعد خسارة استئنافها
حذر مؤيدون للمواطنة البريطانية-الإيرانية نازنين زاغري-راتكليف التي أمضت خمسة سنوات وراء القضبان في إيران، من أنها تواجه خطر العودة للسجن بعد أن خسرت قضيتها في الاستئناف.
وكتبت النائبة البرلمانية، توليب صديق، على حسابها في "تويتر" اليوم السبت أنها تحدثت مع زوج نازنين، المواطن البريطاني ريتشارد راتكليف، مضيفة: "خسرت نازنين الاستئناف الأخير وتم إبقاء الحكم الصادر عليها بالسجن لمدة عام إضافة إلى حظر السفر لعام آخر دون جلسة استماع في المحكمة".
Just spoke to my constituent Nazanin Zaghari-Ratcliffe’s husband Richard.— Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) October 16, 2021
Nazanin has lost her latest appeal and her sentence of 1 year plus 1 year travel ban is upheld with no court hearing.
She could now be returned to prison at any time.
The PM must act now to #FreeNazanin
وشددت النائبة على أن المواطنة البريطانية تواجه خطر إعادتها إلى السجن في أي لحظة، مطالبة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتحرك بغية مساعدتها.
وكانت زاغري-راتكليف (43 عاما)، وهي مديرة مشروع في "مؤسسة تومسون رويترز"، قد سجنت في إيران عام 2016، خلال زيارة عائلية إلى هذا البلد، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التورط في مخطط يستهدف إسقاط الحكومة.
وقضت زاغري-راتكليف السنوات الأربع الأولى من هذه العقوبة في السجن والسنة الخامسة قيد الحبس المنزلي، لكن في وقت سابق من العام الجاري وجهت السلطات الإيرانية إليها اتهامات جديدة بـ"نشر الدعاية ضد النظام".
المصدر: RT + "الغارديان"
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