قناة RT تكشف زيف "المقابر الجماعية" قرب ماريوبول - فيديو

كشف مراسل قناة RT رومان كوساريف الذي زار مقبرة بلدة مانغوش التي زعم رئيس بلديتها الهارب، أنه تم فيها "دفن 9 آلاف قتيل بمقبرة جماعية".

وقال كوساريف: "لا توجد مقابر جماعية.. الرجال العاملون هنا أكدوا أنهم ببساطة يدفنون الموتوفين العاديين من الناس، بغض النظر عن هويتهم سواء كانوا من القوات الأوكرانية أو المدنيين وأن كل ميت يرقد بنعشه وقبره".

من جهتها، أكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيفا بارتليت، أن "وسائل الإعلام الغربية نشرت أخبارا زائفة عن المقابر الجماعية دون أي دليل".

وقالت: "وفقا لتقارير أخرى، تم حفر قبور بعرض 30 مترا هنا. لدى القارئ انطباع بأننا نتحدث عن حفرة ألقيت فيها الجثث ثم دفنت، فيما نرى هنا مدافن فردية ومنسقة".

المصدر: RT