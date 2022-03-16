قوات دونيتسك تتهم الجيش الأوكراني بفبركة مقبرة جماعية في ماريوبول

اتهمت القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية الجيش الأوكراني بإنشاء مقبرة جماعية زائفة في مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف بغية نسف مصداقية القوات الروسية.

وذكرت القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أوكل إلى الجيش "مهمة تقويض مصداقية تصرفات القوات الروسية من خلال العرض على الرأي العام الغربي مشاهد مقابر جماعية لمدنيين يزعم أنهوا راحوا ضحية القصف المدفعي والغارات الجوية خلال العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني لهذا الصدد أجرى استعدادات هندسية في مقبرة ماريوبول القديمة خلال فترة ما بين السادس و11 مارس، حيث تم حفر خندق يتجاوز عمقه مترين وطوله أكثر من 100 متر، ودفن فيه ما يصل 1300 جثة لـ"عسكريين وقوميين أوكرانيين قتلوا خلال الأعمال القتالية".

وجاء في البيان: "وزع الجانب الأوكراني هذه المواد المفبركة على وسائل الإعلام الغربية، ولا نستبعد إمكانية تطبيق هذا السيناريو في مدن أوكرانية أخرى حيث يحتجز مسلحو وحدات الدفاع الإقليمي والجماعات القومية السكان المحليين عنوة".

المصدر: RT