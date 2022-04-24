 
مباشر

زعماء أوروبيون يهنئون ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

أخبار العالم

زعماء أوروبيون يهنئون ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا
Gettyimages.ru
زعماء أوروبيون يهنئون ماكرون بالفوز في الانتخابات الرئاسية في فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svon

هنأ قادة أوروبيون الرئيس الفرنسي المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون بالفوز في الانتخابات الرئاسية في بلاده على منافسته مارين لوبان.

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي: "تهانينا الحارة يا عزيزي ماكرون".

وأضاف: "في هذه الفترة نحتاج إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة تماما باتحاد أوروبي أكثر سيادة واستراتيجية".

وتابع قائلا: "يمكننا الاعتماد على فرنسا 5 سنوات أخرى".

من جهتها، نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تغريدة على "تويتر" هنأت فيها الرئيس الفرنسي.

وقالت: "عزيزي ماكرون، أهنئكم على إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية... أتطلع إلى استمرار تعاوننا الممتاز.. معا سنعمل على دفع فرنسا وأوروبا إلى الأمام".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غرد مباركا لماكرون بفوزه، وكتب: "ألف مبروك ماكرون لإعادة انتخابك لرئاسة الجمهورية الفرنسية".

وأضاف: "فرنسا من أقرب حلفائنا وأهمها.. يسعدني أن أواصل العمل معا بشأن القضايا الرئيسية لبلدينا وللعالم".

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية مساء الأحد بأن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسته مارين لوبان.

وقالت إن ماكرون حصل على 58.2% من الأصوات، فيما حصلت مارين لوبان على 41.8٪.

وذكرت أن تلك النتائج جاءت وفقا لتقديرات أجراها معهد "إبسوس سوبرا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا