زعماء أوروبيون يهنئون ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

هنأ قادة أوروبيون الرئيس الفرنسي المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون بالفوز في الانتخابات الرئاسية في بلاده على منافسته مارين لوبان.

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي: "تهانينا الحارة يا عزيزي ماكرون".

وأضاف: "في هذه الفترة نحتاج إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة تماما باتحاد أوروبي أكثر سيادة واستراتيجية".

وتابع قائلا: "يمكننا الاعتماد على فرنسا 5 سنوات أخرى".

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron



En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.



Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght — Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022

من جهتها، نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تغريدة على "تويتر" هنأت فيها الرئيس الفرنسي.

وقالت: "عزيزي ماكرون، أهنئكم على إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية... أتطلع إلى استمرار تعاوننا الممتاز.. معا سنعمل على دفع فرنسا وأوروبا إلى الأمام".

Cher @EmmanuelMacron, toutes mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République.



Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération.



Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2022

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غرد مباركا لماكرون بفوزه، وكتب: "ألف مبروك ماكرون لإعادة انتخابك لرئاسة الجمهورية الفرنسية".

وأضاف: "فرنسا من أقرب حلفائنا وأهمها.. يسعدني أن أواصل العمل معا بشأن القضايا الرئيسية لبلدينا وللعالم".

Félicitations à @EmmanuelMacron pour votre réélection à la Présidence de la République Française. La France est l’un de nos alliés les plus proches et les plus importants. Je suis heureux de continuer à travailler ensemble sur les sujets-clés pour nos deux pays et pour le monde. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية مساء الأحد بأن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسته مارين لوبان.

وقالت إن ماكرون حصل على 58.2% من الأصوات، فيما حصلت مارين لوبان على 41.8٪.

وذكرت أن تلك النتائج جاءت وفقا لتقديرات أجراها معهد "إبسوس سوبرا".

المصدر: RT